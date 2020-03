«В этом так много харизмы». Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров

Алтайский танцор Дмитрий Красилов из клипа группы Little Big на песню Uno, с которой россияне выступят на «Евровидении», понравился иностранным блогерам и СМИ.

«В этом так много харизмы», - цитируют «Известия» одного из комментаторов на канале wiwibloggs.

Музыкальный портал The Line of Best Fit высоко оценил творчество группы и самого танцора. Авторы статьи назвали клип Uno «совершенно сумасшедшим», а коленный танец исполнителей – «уморительным».

«Они такие забавные и очень занимательные. У них отличный перформанс. Я радуюсь и смеюсь от начала до конца», - отметила Ellen B Johansen в комментарии на YouTube.

Клип группы Little Big на песню Uno, по данным на 10 часов утра 15 марта, набрал около 17,8 млн просмотров на YouTube. Видео было опубликовано 12 марта и оказалось самым популярным среди всех конкурсантов.

Напомним, «Евровидение-2020» (16+) пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды).