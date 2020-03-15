В Пензе прошли региональные соревнования по перетягиванию каната

В Пензе прошел областной чемпионат по перетягиванию каната. Соревновались 24 команды, которые представляли различные организации, учреждения и муниципальные образования Пензенской области.

Перед стартом состязаний участников поприветствовали зампред правительства региона Валерий Савин и президент Федерации перетягивания каната Пензенской области Вениамин Африканов.

Соревновались в пяти весовых категориях: среди женских команд (до 560 кг), «микс» (4 мужчины+4 женщины, вес - до 600 кг), среди мужских команд (до 640 кг, до 720 кг и более 720 кг).

По итогам будет сформирована сборная команда Пензенской области, которая примет участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба федерации.