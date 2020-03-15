В России сделали более 95 тыс. тестов на коронавирус

В Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 13 марта в стране сделали более 95 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС и пресс-службу ведомства, врачи берут образцы из носоглотки пациента специальным ватным тампоном. Результаты анализов готовы уже спустя два-четыре часа.

«По состоянию на 13 марта 2020 года в лабораториях Роспотребнадзора проведено более 95 тыс. исследований на коронавирус. Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России», - отмечается в сообщении.

Тесты, основанные на молекулярно-генетическом методе, обладают высокой чувствительностью, что позволяет обнаружить даже единичные копии вируса.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что за минувшие сутки в России зафиксировали 14 новых случаев заражения. Инфицированные граждане посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

Всего в России зафиксировано 59 случаев заболевания — у 56 россиян, двух граждан КНР и одного итальянца.