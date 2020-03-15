Разработанные в России тесты на коронавирус дают результат за 2-4 часа

В Роспотребнадзоре сообщили о том, что диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум в течение четырех часов.

«Результат анализа можно получить уже через 2-4 часа», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

В России разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека. Они основаны на молекулярно-генетическом методе исследования (так называемой полимеразной цепной реакции, ПЦР).

Во-первых, этот метод обладает высокой чувствительностью – он позволяет обнаруживать единичные копии вирусов. Во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 14 марта в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус.