«Зима просто так не сдается». Пензенец снял на видео снегопад

15 марта в Пензе повалил снег. Непогоду на видео запечатлел житель города.

«Зима просто так не сдается», - подписал он ролик, опубликованный в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

Один из подписчиков узнал на кадрах ул. Минскую. Пользователи принялись в комментариях писать о том, как обстоит дело в других микрорайонах Пензы.

«В Терновке пока тишина», - отметила Марина.

«На Окружной сейчас идет! Март всю жизнь был снежным и холодным!» - написала Анна.

«ГПЗ-24 - град», - сообщил Олег.

Напомним, ранее региональное ГУ МЧС отправляло пензенцам SMS с предупреждением о том, что по области 15 марта ожидаются порывы ветра 15-18 м.с. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными.