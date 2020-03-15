Для пензенских приемных родителей разрабатывают программы обучения

В Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева разрабатывают новые программы обучения для Школы приемных родителей. Они пройдут апробацию и будут утверждены до 1 апреля.

Как сообщает пресс-центр облправительства, работу над повышением качества обучения в Школе приемных родителей начали после поручения губернатора.

«Воспитание детей – это огромный труд. Если родители устают, не справляются, это отражается на детях. Мы должны сопровождать приемные семьи, помогать им. Если возникают трудности - вместе преодолевать их», - отметил глава региона

Служба сопровождения приемных семей работает при центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области, пять консультативных пунктов работает в Пензе, Каменке, Нижнем Ломове и Сердобске. За каждым пунктом закреплено несколько районов.

Специалисты разрабатывают дополнительные программы обучения для подготовки кандидатов на усыновление. С приемными родителями заключаются договоры о предоставлении социальных услуг.