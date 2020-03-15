«Элитная рыбеха с плесенью». Пензенец поделился гадкой находкой в магазине

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появился пост с фотографиями, на которых пензенец запечатлел товар, привлекший его внимание в рыбном отделе продуктового магазина.

На снимках - вяленая щука, покрытая плесенью.

«Месяц назад брали копченые крылья. За пленкой и наклейкой было не видно, дома обнаружили, что они все в плесени и пахнут подвалом. Это дичь», - отметил также автор поста.

«Вообще-то это элитная рыбеха с плесенью, как и сыр. Ничего вы не понимаете», - пошутил в комментариях один из подписчиков группы Макс.

«Накручивают на тухлый товар по 10 слоев пленки», - отметил Александр.

Напомним, в случаях покупки некачественных или испорченных товаров необходимо обращаться в региональное управление Роспотребнадзора.