Пензенцам рассказали, как вернуть деньги за тур в связи с пандемией коронавируса

Пензенское управление Роспотребнадзора на своем сайте опубликовало образец претензии «о расторжении договора о реализации туристского продукта и возврате денежных средств в полном объеме». С ним следует обратиться к туроператору, если вы являетесь обладателем путевки в страну, куда не рекомендованы поездки в связи с пандемией коронавируса.

В претензии нужно указать наименование турагента или туроператора, номер договора, дату поездки, причину расторжения договора – информацию на сайте Ростуризма, свидетельствующую о небезопасности путешествия в данную страну.

К документу следует приложить договор о реализации туристского продукта, чек о произведенной оплате и ряд других бумаг.

Скачать форму претензии можно ЗДЕСЬ.