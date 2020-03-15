Депутат Госдумы уверена, что карантин увеличит рождаемость

В Госдуме призывают проводить время на карантине с пользой для демографии. Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина уверена, что это шанс улучшить отношения с близкими и увеличить рождаемость.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание «Подъем». Депутат Елена Вторыгина отметила, что люди постоянно чем-то заняты и очень мало бывают дома. Карантин же даст больше возможностей для общения и поможет увеличить рождаемость в стране.

«Когда ты находишься дома, безусловно, ты больше внимания уделяешь своим родным и любимому или любимой. Пусть рождается как можно больше людей, я буду только рада. Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех, которые уже есть, и для всяких личных отношений», - считает Елена Вторыгина.

Напомним, по последним данным, в России коронавирусом заболели 59 человек — 56 граждан страны, два китайца и один итальянец. За последние сутки выявили 14 новых случаев заражения.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора пензенцам рассказали о том, как вернуть деньги за тур в связи с пандемией коронавируса.