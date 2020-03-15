Пензенскую область признали готовой к пожароопасному сезону

Департамент лесного хозяйства по ПФО провел проверку в Пензенской области, по итогам которой регион был признан готовым к пожароопасному сезону.

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, были проверены лесопожарные станции, а также вся спецтехника и оборудование. Комиссия подтвердила, что все находится в исправном состоянии и к работе готово.

В министерстве также напомнили, что в 2019 году удалось не допустить ни одного крупного лесного пожара, все возгорания были обнаружены своевременно и ликвидированы в первые сутки. Этому поспособствовало, в том числе, приобретение новой техники в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Всего в 2019-м на федеральные средства было закуплено 359 ранцевых огнетушителей, восемь лесопожарных комплексов, 16 плугов, 17 бензомоторных пил, 8 радиостанций. По инициативе губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева было дополнительно выделено 24 млн рублей, на которые поставили 17 тракторов МТЗ-82.

В 2020-м закупка новой техники продолжилась. Приобретено два трала для перевозки тяжелой техники, один тягач «КАМАЗ», четыре лесопожарных комплекса на базе автомобиля ГАЗ 330813 и три полуприцепа-цистерн тракторных с противопожарным оборудованием.