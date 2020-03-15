Трое россиян заразились коронавирусом внутри страны - Роспотребнадзор

На сайте Роспотребнадзора появилась инфомрация о том, что три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, связаны с контактами на ее территории.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор, что остальные заболевшие в последние две недели посещали зарубежные страны- Италию, Францию, Австрию, Германию, Испанию, Польшу, Швейцарию.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших в стране на сегодняшний день составляет 59 человек, из них 56 - россияне, двое - граждане Китая и один итальянец.