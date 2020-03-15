Пензячке прислали наполнитель для кошачьего туалета вместо детского конструктора

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пензячка заказала детский конструктор стоимостью около 5,5 тыс. рублей. В тот же день ей перезвонил незнакомец, он уточнил адрес и сказал, что заказ доставят в почтовое отделение наложенным платежом.

Спустя пять дней женщина получила посылку, предварительно оплатив ее стоимость. Однако внутри ее ждал вовсе не детский конструктор: в коробке лежали внешнее зарядное устройство, детский фотоаппарат и наполнитель для кошачьего туалета.

По факту мошенничества проводится проверка, устанавливаются личности тех, кто причастен к преступлению.

«Принимая решение об оплате заказанного товара наложенным платежом, помните, что вы оплачиваете на почте полученную посылку, а не ее содержимое. За находящиеся внутри товары, которые отправил поставщик, почта ответственности не несет. Поэтому наиболее безопасный способ совершать покупки наложенным платежом – пользоваться услугами курьерской доставки и оплачивать товар по факту его получения, после вскрытия посылки в присутствии курьера. Это убережет вас от ситуации, когда деньги за товар оплатили, но вещь так и не получили», - напоминают в полиции Пензы.