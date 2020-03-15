На сайте правительства региона появилась информация о том, что в Пензе одного человека госпитализировали с подозрением на коронавирус. Результаты тестов станут известны в ближайшие дни.

Как сообщает пресс-центр облправительства, сейчас пациент стабилен, его состояние оценивается как удовлетворительное. Ведутся необходимые санитарно-эпидемиологические и карантинные мероприятия.

С 16 марта по решению губернатора Пензенской области на территории региона вводится режим повышенной готовности, предусматривающий ограничения по проведению массовых публичных мероприятий.

Кроме того, рассматривается вопрос об увеличении продолжительности школьных каникул. В детсадах усилят меры профилактики и контроля.

«Все необходимые данные будут оперативно размещаться на сайте правительства Пензенской области, иных органов государственной власти, в средствах массовой информации и социальных сетях», - подчеркнули в пресс-центре облправительства.

Пензенцев также просят ознакомиться с памяткой по профилактике заболевания и доверять информации только из проверенных источников.