Руководитель пензенского следкома посетил Спасский детдом

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, он рассказал воспитанникам учреждения о различных взглядах историков на Вторую мировую войну, акцентировав внимание на том, что необходимо изучать историю. Также Дмитрий Матушкин отметил важную роль мероприятий по сохранению памяти о событиях тех лет.

«Помните, что все вы - потомки поколения победителей, которыми гордится вся страна, подвиги которых никогда не будут забыты», - подчеркнул он.

Ребята подготовили несколько концертных номеров, исполнив песни о войне. Встреча завершилась праздничным чаепитием.