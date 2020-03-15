Осколков рассказал о профилактике коронавируса в аэропорте Пензы

«С 4 марта мы проводим профилактические мероприятия. Это дезинфекция автобуса, который довозит пассажиров до воздушного судна, обрабатываются поручни, сидения, поручни трапа. В здании аэровокзала перед каждой регистрацией обрабатывается стойка регистрации, дверные ручки.

4 марта нами были проведены плановые учения в случае внештатной ситуации с привлечением воздушного судна. Было определено место удаленной стоянки, разработана схема оповещения. Все мероприятия проводились в соответствии с разработанным планом, утвержденным Роспотребнадзором.

Мы работаем во взаимодействии с управлением Роспотребнадзора по Пензенской области, МЧС, минздравом. Все сотрудники проходят ежедневный медицинский осмотр, измеряется температура тела. В настоящее время будут подготовлены информационные аудиоролики по информированию населения, которые будут транслироваться в здании аэровокзала».