Председатель пензенского Союза журналистов призвал СМИ не хайповать на теме коронавируса

Председатель пензенского Союза журналистов Павел Шишкин на своей странице в Facebook выступил с призывом к коллегам прекратить гонки за посещаемостью при освещении темы коронавирусной инфекции.

«Подозрение - это еще не диагноз. Так что спокойствие, только спокойствие. Особенно хочется обратиться к коллегам. Ребята, давайте сейчас тщательнее. Не тот случай, чтобы за посещаемостью гоняться», - подчеркнул Павел Шишкин.

В беседе с ИА «Пенза-Пресс» он пояснил, что хочет призвать коллег к взвешенности и профессионализму.

«Мы работаем с фактами, а не с домыслами и предположениями. Не надо уподобляться некоторым нашим блогерам и телеграмм-каналам, пытающимся ловить хайп на громкой теме. Как я уже говорил, подозрение - еще не диагноз. А называть при этом еще и предполагаемое имя человека - абсолютно непорядочно и безответственно. Давайте делать свое дело, говорить о фактах, разумной предосторожности, мерах профилактики, а не сеять панику, распространяя непроверенную информацию», - отметил председатель областной организации.

Напомним, ранее на сайте правительства региона была опубликована новость о том, что в Пензе один человек был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Результаты тестов станут известны в ближайшие дни.

16 марта в Пензе состоится пресс-конференция, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с профилактикой коронавируса. Она будет транслироваться (0+) в Instagram-аккаунте облправительства. Мероприятие начнется в 12 часов.