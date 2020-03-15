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15.03.2020г.

Председатель пензенского Союза журналистов призвал СМИ не хайповать на теме коронавируса

15.03.2020, 17:41

Председатель пензенского Союза журналистов Павел Шишкин на своей странице в Facebook выступил с призывом к коллегам прекратить гонки за посещаемостью при освещении темы коронавирусной инфекции.

«Подозрение - это еще не диагноз. Так что спокойствие, только спокойствие. Особенно хочется обратиться к коллегам. Ребята, давайте сейчас тщательнее. Не тот случай, чтобы за посещаемостью гоняться», - подчеркнул Павел Шишкин.

В беседе с ИА «Пенза-Пресс» он пояснил, что хочет призвать коллег к взвешенности и профессионализму.

«Мы работаем с фактами, а не с домыслами и предположениями. Не надо уподобляться некоторым нашим блогерам и телеграмм-каналам, пытающимся ловить хайп на громкой теме. Как я уже говорил, подозрение - еще не диагноз. А называть при этом еще и предполагаемое имя человека - абсолютно непорядочно и безответственно. Давайте делать свое дело, говорить о фактах, разумной предосторожности, мерах профилактики, а не сеять панику, распространяя непроверенную информацию», - отметил председатель областной организации.

Напомним, ранее на сайте правительства региона была опубликована новость о том, что в Пензе один человек был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Результаты тестов станут известны в ближайшие дни.

16 марта в Пензе состоится пресс-конференция, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с профилактикой коронавируса. Она будет транслироваться (0+) в Instagram-аккаунте облправительства. Мероприятие начнется в 12 часов.

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13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
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