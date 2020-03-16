У пожилой пензячки пропали 120 тыс. рублей после разговора с незнакомцем

У пензенской пенсионерки исчезли деньги с кредитной карты после телефонного разговора с незнакомцем.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, 60-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сказал, что кто-то пытается оплатить покупку в интернет-магазине с помощью ее карты. Чтобы заблокировать операцию, мужчина предложил доверчивой пенсионерке продиктовать номер карты и код из SMS-сообщения, что она и сделала. После этого с карты женщины пропали 120 тыс. рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», - сообщили в ведомстве.

Полиция Пензенской области убедительно просит не сообщать данные и коды карты неизвестным. Если у вас есть какие-то сомнения, лучше самому позвонить на «горячую линию» банка.