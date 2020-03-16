На фоне пандемии коронавируса резко выросли онлайн-продажи продуктов

В России растут объемы онлайн-продаж на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Наибольший рост отмечается по итогам февраля в сфере торговли продуктами питания.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета по торговле «Деловой России» Алексея Федорова.

«Коронавирус стал очередным толчком интереса к онлайн-покупкам продуктов питания, поскольку сейчас многие стараются избегать общественных мест», —отметил он.

Алексей Федоров пояснил, что россияне традиционно остро реагируют на риск — пусть даже теоретический — продуктового дефицита, именно поэтому почти в каждом доме можно найти пять килограммов гречки на черный день. А через интернет проще закупать продукты в больших объемах.