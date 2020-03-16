Под Пензой жестко столкнулись два большегруза. ВИДЕО

Утром 16 марта пользователь сообщил в Сети о серьезной аварии, которая произошла под Пензой.

«Сурские зори», в сторону Тамбова перекрыли все две полосы. Ехать только по встречке», - написали очевидцы в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

В постах опубликованы фото и видео с места происшествия, сделанные в восьмом часу утра. Судя по кадрам, столкнулись два большегруза, у одного из них серьезно повреждена кабина.

О пострадавших пока ничего неизвестно, официальной информации нет.

Инспекторы напоминают водителям о правилах дорожного движения. Кроме того, они настаивают на соблюдении скоростного режима, дистанции и бокового интервала. Сотрудники ГИБДД рекомендуют автолюбителям не совершать резких маневров, ведь любое необдуманное действие может стоить жизни.