«Черная вдова?» Пензенец рассказал о жуткой соседке

Житель Пензы рассказал в Сети о неизвестном пауке, которого он нашел в своей квартире.

Фотографии членистоногого мужчина опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте».

«Кто разбирается? Он опасный или нет?» - спросил автор поста.

Пользователи в комментариях предположили, что это может быть черная вдова, но многие усомнились в этом утверждении.

«Да обычный паук это. Выпустите его и все», - написал Максим.

«Тоже такого недавно видели», - рассказала Екатерина.

«Таких паучков в домах полно. Проблем не создают. У меня тоже такой Вася в уголке живет. К вашему сведению, абсолютно все пауки ядовиты в разной степени. Просто мало кто может прокусить вашу кожу, чтобы нанести какой-то урон», - поделилась Анна.

Пользователи посоветовали пензенцу отпустить паука на улицу. Кроме того, они рекомендовали автору сделать уборку в квартире.

Черная вдова - род пауков из семейства тенетников. Насчитывают 31 вид, представители распространены на всех материках. Включают ряд представителей, укус которых представляет опасность для человека.