Шесть лет назад был подписан референдум о воссоединении Крыма с Россией

16 марта 2014 года жители полуострова практически единогласно проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

Как сообщает «Первый канал», за шесть лет в регионе произошли серьезные изменения: построены новые дороги, школы, детсады, обновлена инфраструктура. Через Керченский пролив возвели Крымский мост, по которому пустили машины и поезда.

Этот день, по традиции, отметят народными гуляньями и праздничными мероприятиями. Так, в Симферополе возложат цветы к памятнику «Народному ополчению всех времен», в Государственном Совете Республики Крым пройдут торжественное собрание и концерт. Кроме того, на улицах города откроются тематические выставки, пишет newdaynews.