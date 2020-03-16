В Тамале полыхал склад

По предварительным данным, 15 марта в 16:43 на улице Александровской вспыхнул кирпичный склад. Пламя уничтожило кровлю на площади 80 квадратных метров, а также все внутри строения. В результате пожара никто не пострадал.

Тушили полыхающую постройку шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, в том числе – при курении. Необходимо следить за исправностью электроприборов и оборудования.