В Тамале полыхал склад

В поселке Тамала Пензенской области произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.
По предварительным данным, 15 марта в 16:43 на улице Александровской вспыхнул кирпичный склад. Пламя уничтожило кровлю на площади 80 квадратных метров, а также все внутри строения. В результате пожара никто не пострадал.
Тушили полыхающую постройку шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка.
Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем, в том числе – при курении. Необходимо следить за исправностью электроприборов и оборудования.