В России разрабатывают беспилотное аэротакси

В России создают беспилотное аэротакси, которое сможет перевозить пассажиров на расстояние до 500 км с крейсерской скоростью 500 км/час. Первую экспериментальную модель планируют создать к 2025 году, на ней будут отрабатывать вертикальные взлет и посадку, сообщают «Известия».

Ожидается, что далее будет выпущен летный образец, грузоподъемность которого составит 500 кг (четыре пассажира).

Такое аэротакси, прежде всего, создают для применения в городах-миллионниках и в самых больших по площади областях страны. Актуальным применение транспортного средства станет из-за нехватки в России взлетно-посадочных полос, объяснили разработчики из Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Высокую скорость аппарата обеспечит установленная на его борту газотурбинная установка, соединенная с электрогенератором. Через батарею суперконденсаторов он питает шесть стационарных двигателей», — рассказал заместитель соруководителя рабочей группы «Аэронет» НТИ Павел Булат.

По его словам двигатели будут вращать подъемные и маршевые вентиляторы, которые будут полностью убраны внутрь фюзеляжа, выполняющего функции крыла. Управление планируется осуществлять струйными рулями и за счет изменения вектора тяги. Силовую электронику для машины создадут из карбида кремния вместо традиционного кремния.

Материал корпуса также будет инновационным. Конструкторы собираются применить новейший сплав алюминия и скандия. Его разработали во Всероссийском институте авиационных материалов. Это позволит создать легкий цельнометаллический фюзеляж сварной конструкции.