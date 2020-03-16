Пензенцы могут стать «Волонтерами Конституции»

До 16 марта жители Пензенской области могут подать заявку на официальном сайте волонтерыконституции.рф, чтобы принять участие в волонтерских акциях и организовывать их.

«22 апреля — день Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Помоги сделать страну лучше», - отмечается на главной странице сайта.

Главные задачи «Волонтеров Конституции» - рассказывать о предстоящем голосовании и предлагаемых изменениях в Основной закон России, помогать маломобильным гражданам в день голосования, вовлекать людей в добрые дела, работать общественными наблюдателями.

Также «Волонтеры Конституции» смогут принять участие в молодежных форумах, пройти образовательные стажировки, онлайн-обучение, получить сертификаты на доступ к онлайн-библиотекам. Их опыт будет учтен в личной электронной книжке волонтера, также появится «ачивка» (награда) в профиле DOBRO.RU.

Чтобы присоединиться к волонтерскому движению, необходимо подать заявку на официальном сайте.