Известны подробности серьезного ДТП с большегрузами под Пензой

На место аварии с двумя большегрузами, которая произошла утром 16 марта в Пензенской области, выезжали спасатели.
Сообщение о ДТП поступило на пульт оперативного дежурного около семи часов утра. На шестом километре трассы «Р-208» столкнулись МАН и КамАЗ.
В результате происшествия водитель первого большегруза оказался заблокирован в покореженной кабине.
«Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали его врачам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Стоит избегать резких маневров, чтобы не допускать заноса машины.