Известны подробности серьезного ДТП с большегрузами под Пензой

На место аварии с двумя большегрузами , которая произошла утром 16 марта в Пензенской области, выезжали спасатели.

Сообщение о ДТП поступило на пульт оперативного дежурного около семи часов утра. На шестом километре трассы «Р-208» столкнулись МАН и КамАЗ.

В результате происшествия водитель первого большегруза оказался заблокирован в покореженной кабине.

«Спасатели с помощью гидравлического инструмента извлекли пострадавшего из автомобиля и передали его врачам скорой помощи», - сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Стоит избегать резких маневров, чтобы не допускать заноса машины.