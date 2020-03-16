В Пензе прошли обучение 38 представителей технопарков «Кванториум НЭЛ»

В Пензе на площадке «Кванториум НЭЛ» прошли обучение 38 представителей технопарков из разных регионов РФ.

Первая смена стартовала 9 марта. Шесть дней для наставников проходила сессия по soft-компетенциям.

Ее участниками стали 38 представителей детских технопарков сети «Кванториум» из Республики Татарстан, Башкортостан, Чувашии, Мордовии, Пензенской и Самарской областей.

Они не только изучали теорию, но практиковались в группах. Наставники знакомились с ключевыми инструментами проектной деятельности: дизайн-мышление, методы генерации идей, педагогическое сценирование.

«Программа обучения была сфокусирована на идеологии проектов национального проекта «Образование», знакомстве с вызовами современной системы образования и страны в целом, а также мотивации, саморазвитии и создании новых учебных программ», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Вторая смена стартует 16 марта.