В Арбеково у легковушки оторвало капот

В Пензе в Арбеково утром 16 марта произошло жесткое ДТП с участием двух иномарок. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец рассказал в группе соцсети «ВКонтакте», что инцидент произошел в 9:55 на улице Кронштадской на выезде на трассу М-5 «Урал».

Мужчина прикрепил к посту фотографию с места ДТП. Судя по кадру, столкнулись две легковушки, одна из них – Renault Logan. Модель второй на данном ракурсе понять сложно из-за сильных повреждений: у нее вырвало бампер, разбиты фары и смят капот.

О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев управлять машинами исключительно по правилам дорожного движения. Также необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал. Нужно помнить о том, что любой необдуманный маневр может стоить жизни.