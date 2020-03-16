В Пензе супруги пошли на кражу ради ремонта своего дома

В Пензе задержали семейную пару за кражу чужого имущества, супруги во всем сознались.

Житель Шуиста выглянул в окно и увидел, что неизвестная ему парочка пытается стащить кровельное железо с его участка, металлические листы лежали около забора. Мужчина позвонил в правоохранительные органы, на место прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Злоумышленники не успели уйти, когда стражи порядка подъехали к дому заявителя. 50-летнего мужчину и 44-летнюю женщину задержали. С ними будут разбираться полицейские.

«Пара пояснила, что листы кровельного железа были необходимы им для ремонта крыши своего дома. Как оказалось, они жили по соседству», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.