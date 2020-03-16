«Тотальный диктант» из-за коронавируса перенесут на осень

«Обстоятельства, которые меняются уже не ежедневно, а ежечасно, говорят не только (или не столько) о стремительном распространении вируса, сколько о растущей панике среди населения.



Мы очень долго думали, взвешивали «за» и «против», искали альтернативы, но вынуждены сообщить: «Тотальный диктант-2020» переносится на осень», - написано на официальной странице акции в соцсети «Вконтакте».

Новая дата проведения диктанта станет известна 25 марта. Очные курсы по подготовке будут проходить по плану.



Напомним, «Тотальный диктант» должен был пройти 4 апреля. Планировалось, что в Пензе его напишут на нескольких новых площадках, в том числе горадминистрации и санатории им. Володарского.