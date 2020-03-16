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16.03.2020г.

«Пушистый космонавт». В Пензе кот несколько дней был над землей

16.03.2020, 12:45

Сотрудники пензенского центра «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о несчастном котике, который несколько дней провел над землей.

Волонтеры пояснили, что пушистик 8 марта забрался на дерево на улице Ударной и провел там три дня. Сотрудники фонда назвали малыша Гагарин.

«Для весны подобные случаи - не редкость, но наш Гагарин, в отличие от большинства сородичей, не мог найти способа спуститься самостоятельно. Вместо того, чтобы плавно снижать высоту, он карабкался выше. Первое время он громко мяукал, призывая на помощь. Но позже силы уже начали покидать бедолагу, и кот просто замолчал. Хорошо, что на помощь пушистому космонавту пришли местные жители, которые вызвали вышку, оплатили ее и спустили Гагарина на землю», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время Гагарин находится в центре «Питомец». Пока он никого не подпускает к себе и практически не ест. Узнать о том, как помочь малышу, которому нужно купить корм и средства обработки от паразитов, можно здесь.
 

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13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
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17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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14.02.2020 08:03
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