«Пушистый космонавт». В Пензе кот несколько дней был над землей

Волонтеры пояснили, что пушистик 8 марта забрался на дерево на улице Ударной и провел там три дня. Сотрудники фонда назвали малыша Гагарин.

«Для весны подобные случаи - не редкость, но наш Гагарин, в отличие от большинства сородичей, не мог найти способа спуститься самостоятельно. Вместо того, чтобы плавно снижать высоту, он карабкался выше. Первое время он громко мяукал, призывая на помощь. Но позже силы уже начали покидать бедолагу, и кот просто замолчал. Хорошо, что на помощь пушистому космонавту пришли местные жители, которые вызвали вышку, оплатили ее и спустили Гагарина на землю», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время Гагарин находится в центре «Питомец». Пока он никого не подпускает к себе и практически не ест. Узнать о том, как помочь малышу, которому нужно купить корм и средства обработки от паразитов, можно здесь.

