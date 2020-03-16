Пензенским школам минобр рекомендовал перенести каникулы

В школах Пензенской области перенесут весенние каникулы. Дети уйдут на отдых с 17 марта по 1 апреля.

Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков в ходе пресс-конференции в правительстве области, которая состоялась 16 марта.

«В это время подготовится к различным сценариям развития сценария и возможному переходу на дистанционное обучение. Рекомендовано 9 и 11 классам в течение четырех дней организовать консультации по предметам к ЕГЭ или ГИА. Остальным классам будет скорректирована учебная программа, чтобы план был выполнен в полном объеме. Это профилактическая мера», - сказал он.



Детсады будут работать в обычном режиме. Однако те родители, которые считают необходимым и имеют возможность оставить ребенка дома, могут написать заявление на отпуск.

Кроме того, запрещены массовые мероприятия с участием родителей и детей. В учреждениях дополнительного образования объявлено свободное посещение.

Пензенцам советуют применять профилактические мероприятия, чтобы не заразиться вирусными инфекциями. А именно – чаще мыть руки с мылом, особенно после посещения улицы, а также пользоваться антисептическими средствами. Данную тему обсудили в ходе пресс-конференции в региональном правительстве 16 марта.