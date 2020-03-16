В России будут автоматически начислять пенсию

Министерство труда России работает над законопроектом о введении автоматических начислений пенсий, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия» . Эта программа, предположительно, начнет действовать уже в 2021 году.

По задумке авторов, люди от 45 лет через госуслуги автоматически начнут получать сообщения о размере своих пенсионных накоплений. Такие уведомления будут приходить раз в три года. Размер страховой пенсии по старости рассчитают по данным уже накопленных пенсионных прав.

Создатели законопроекта планируют упростить процедуру получения пенсий и для людей с ограниченными возможностями. Им даже не придется писать заявления на получение выплат.

«Это позволит инвалидам не обращаться за назначением пенсии, такое решение будет автоматически выноситься ПФР на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов», — отметили в Минтруде.

Проект закона хотят представить в правительство уже в сентябре, а сам закон принять в декабре. Запустить эту программу в пилотном режиме в нескольких регионах хотят с 1 июля 2021 года.