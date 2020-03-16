Белозерцев: Главное в борьбе с вирусными заболеваниями - меры профилактики

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев разместил на своей странице в Twitter памятку о том, какие меры профилактики следует соблюдать, чтобы уберечься от вирусных инфекций.

«Главное в борьбе с любыми вирусными заболеваниями - это меры профилактики. Важно соблюдение рекомендаций от специалистов. В данном видеоролике имеется ряд важных рекомендаций по профилактике», - написал глава региона.

Главное в борьбе с любыми вирусными заболеваниями - это меры профилактики. Важно соблюдение рекомендаций от специалистов. В данном видеоролике имеется ряд важных рекомендаций по профилактике. pic.twitter.com/C1FwJBeCuk — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) March 16, 2020

Напомним, по постановлению губернатора, с 16 марта в Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.