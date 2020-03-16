На сайте пензенского правительства появился раздел о коронавирусе

В настоящее время там опубликована информация о мерах профилактики заболевания, постановление губернатора о режиме повышенной готовности. Кроме того, пензенцы смогут узнать на портале о состоянии женщины, которая находится в больнице с подозрением на коронавирус.

Информацию можно узнать, пройдя по ссылке.

Напомним, вопрос заболевания из Поднебесной обсудили на пресс-конференции в областном правительстве 16 марта. На нем стало известно, что школьникам перенесут каникулы. Дети уйдут на отдых 17 марта.