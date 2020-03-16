В Заречном раненый парень удерживал злодея в квартире с трупом

Установлено, что 3 марта мужчина пил в подъезде дома по проспекту Мира. Его заметили трое молодых людей, которые вышли из лифта, и пригласили его к одному из них. По данным следователей, новые знакомые стали расспрашивать зареченца о его деньгах.

«В ходе ссоры один из парней ударил мужчину по голове табуретом, в ответ тот схватил нож и стукнул обидчика. Затем тем же ножом он причинил второму множественные колото-резаные ранения груди, от которых тот скончался», - рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным пресс-службы областного управления МВД, сообщение в полицию о случившемся поступило в 23:40. Когда стражи порядка приехали на место, то увидели на лестничной клетке седьмого этажа раненого человека, он вместе с другом держал дверь в квартиру, где находился злоумышленник. Внутри жилища лежал труп.

Мужчину задержали. Расследование продолжается.