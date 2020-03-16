В Пензе прошел Чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов

В Пензе на соревнованиях смогли показать свои силы более 370 спортсменов из 47 регионов РФ.

По данным пресс-центра облправительства, с 14 по 15 марта в ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» состоялся чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов.

Участие приняли спортсмены старше 35 лет. За награды поборолись более 370 человек.

Участники пробовали силы в нескольких дисциплинах: в спортивной ходьбе, прыжках в длину и высоту, тройном прыжке, толкании ядра, эстафете и забегах на различные дистанции.

«Медали разыграли среди 47 субъектов РФ, 69 городов РФ, а также 16 спортклубов и любителей легкой атлетики», - сообщили в пресс-центре.