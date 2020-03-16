На пензенском автовокзале рекомендовали дезинфицировать автобусы

В частности, закуплены дезифектанты, эффективные в отношении вирусов, ими обрабатывают помещения автовокзалов. Уборка включает в себя мытье полов, протирку перил, дверных ручек, прикассовых зон, мест для сидения. Увеличен штат уборщиц, сообщили в пресс-центре облправительства.

В зале ожидания автовокзала в Пензе установили локтевой дозатор с антисептиком. Персонал оснастили масками и одноразовыми перчатками. Кроме того, сотрудникам ежедневно измеряют температуру, результаты заносят в журнал.

«Проведен инструктаж медицинских работников пензенского автовокзала о порядке действий в случае выявления посетителя (пассажира) с признаками простуды и ОРВИ. Выделено отдельное помещение для возможности изоляции таких посетителей до приезда врачей», - сообщили в пресс-центре.

Перевозчиков проинформировали о необходимости дезинфицировать салоны автобусов после каждого рейса.

Напомним, в Пензенской области с 16 марта введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.