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16.03.2020г.

Пензенцы смогут бесплатно посмотреть отечественные фильмы и мультики

16.03.2020, 15:36

Видеосервис Wink и интерактивное ТВ «Ростелекома» с 17 марта предоставляет всем клиентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент. Такое решение приняли для удобства пользователей, которые вынуждены в текущих условиях находиться дома.

Пензенцы смогут посмотреть или пересмотреть без рекламы большую коллекцию любимых советских и российских фильмов, а также хиты мирового кино. Можно посмотреть российские блокбастеры — «Притяжение» (12+), «Лед» (12+), «Лето» (18+), «Лови момент» (16+) и многие другие. В открытом доступе от сервиса more.tv популярные сериалы последних лет — «Корни» (16+), «Дылды» (16+), «Кухня. Война за отель» (16+), «Ивановы-Ивановы» (16+), «Папик» (16+) и другие.

С учетом введения в ряде регионов добровольного посещения учебных заведений в Wink будет бесплатно доступна подборка доброго детского кино, советских и российских мультфильмов, а также анимационных сериалов для детей всех возрастов (более 500 наименований), в том числе «Маша и медведь» (0+), «Смешарики» (0+), «Friends: Подружки супер-герои» (0+).

Кроме того, бесплатно будет доступен контент из раздела «Ростелеком. Лицей» — школьники 5-11 классов могут подтянуть свои знания и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по математике, русскому языку, алгебре и геометрии. Подписчики любого возраста получили возможность прокачать цифровые знания по интернету вещей, робототехнике, блокчейну, виртуальной реальности и другим.

Одновременно в свободном доступе будет кино по произведениям школьной программы, а также фильмы, которые помогут изучать важнейшие исторические события и жизнь великих людей на экране.

Смотреть Wink можно на любом устройстве — смартфоне и планшете (мобильные приложения Wink), телевизоре (с ТВ-приставкой или c помощью приложений в Smart TV, Android TV, Apple TV), ноутбуке или компьютере (видеопортал wink.rt.ru). Подробности о подключении Wink доступны на сайте wink.rt.ru.

Wink — это цифровой видеосервис «Ростелекома», который запущен в 2018 году и объединяет возможности интерактивного ТВ (более 250 телеканалов) и онлайн-кинотеатра.

Возрастные ограничения на приложения - 6+.

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой ПАО "Ростелеком"
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13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
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