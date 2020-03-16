Пензенцы поборются за звание экспортера года

Центр поддержки экспорта Пензенской области (ЦПЭ) запускает конкурс (18+) для предпринимателей.
Победители «Экспортер года Пензенской области» получат бонусы от ЦПЭ, среди которых – возможность бесплатно побывать на престижных международных выставках с индивидуальным стендом. Кроме того, бизнесмены смогут рассказать о своей продукции и опыте работы на внешних рынках широкой аудитории.
Как отметили организаторы, конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданного по поручению президента, при поддержке регионального минэконома.
Победителей конкурса будут определять по номинациям:
- «Экспортер года в сфере промышленности»;
- «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;
- «Экспортер года в сфере услуг»;
- «Экспортер с самой обширной географией экспорта»;
- «Прорыв года»;
- «Экспортер года в сфере высоких технологий».
Участие - бесплатное. Узнать подробности и перечень необходимых документов можно на сайте. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: +7 (8412) 23-51-58; +7 (8412) 23-51-68.