Пензенцы поборются за звание экспортера года

Победители «Экспортер года Пензенской области» получат бонусы от ЦПЭ, среди которых – возможность бесплатно побывать на престижных международных выставках с индивидуальным стендом. Кроме того, бизнесмены смогут рассказать о своей продукции и опыте работы на внешних рынках широкой аудитории.

Как отметили организаторы, конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданного по поручению президента, при поддержке регионального минэконома.

Победителей конкурса будут определять по номинациям:

- «Экспортер года в сфере промышленности»;

- «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;

- «Экспортер года в сфере услуг»;

- «Экспортер с самой обширной географией экспорта»;

- «Прорыв года»;

- «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Участие - бесплатное. Узнать подробности и перечень необходимых документов можно на сайте. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: +7 (8412) 23-51-58; +7 (8412) 23-51-68.