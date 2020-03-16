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16.03.2020г.

Пензенцы поборются за звание экспортера года

16.03.2020, 15:57

Центр поддержки экспорта Пензенской области (ЦПЭ) запускает конкурс (18+) для предпринимателей.

Победители «Экспортер года Пензенской области» получат бонусы от ЦПЭ, среди которых – возможность бесплатно побывать на престижных международных выставках с индивидуальным стендом. Кроме того, бизнесмены смогут рассказать о своей продукции и опыте работы на внешних рынках широкой аудитории.

Как отметили организаторы, конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», созданного по поручению президента, при поддержке регионального минэконома.

Победителей конкурса будут определять по номинациям:

- «Экспортер года в сфере промышленности»;

- «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»;

- «Экспортер года в сфере услуг»;

- «Экспортер с самой обширной географией экспорта»;

- «Прорыв года»;

- «Экспортер года в сфере высоких технологий».

Участие - бесплатное. Узнать подробности и перечень необходимых документов можно на сайте. Все интересующие вопросы можно задать по телефонам: +7 (8412) 23-51-58; +7 (8412) 23-51-68.

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13.03.2020 17:16
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13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
Что думают об обращении «господин» в мичуринской школе? Журналисты выехали на место
04.03.2020 13:54
Пензенский атаман высказался о применении слова «господин» к учителю
04.03.2020 11:12
Избавиться от старых вещей и найти новых друзей: в Пензе прошла вторая своп-вечеринка
01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
Стало известно о появлении второго авиарейса из Пензы в Сочи
29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
Масленица в Пензе. Полная программа мероприятий
25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг
17.02.2020 08:02
В Пензе за смену формы управления домом голосуют покойники
15.02.2020 17:02
Навязчивая реклама по телефону незаконна
15.02.2020 11:16
Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого
14.02.2020 08:03
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
12.02.2020 17:30
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