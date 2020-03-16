Елена Рогова предлагает создать центры помощи освободившимся из тюрьмы

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова предлагает создать центры, где освободившиеся из мест лишения свободы и все, кто оказался в трудной ситуации, смогут получать помощь и горячее питание. О том, почему они необходимы, омбудсмен рассказала в программе «Тема дня» (16+) телеканала «Экспресс».

«Помощь, в любом случае, осужденным, которые выходят на свободу, оказывать нужно. Конечно, работа по ресоциализации начинается еще за полгода до освобождения. В администрацию по месту жительства осужденного направляется информация, чтобы решился вопрос по его трудоустройству. […] Есть категория людей, которым некуда идти: родители умерли, близких родственников нет, поэтому очень часто после освобождения они приходят ко мне на прием. Конечно, в соответствии с нормативно-правовыми актами, УФСИН обеспечивает их денежными средствами для того, чтобы они доехали до дома, при необходимости - одеждой.

Человек сталкивается с такой ситуацией, когда негде жить и работать, поэтому этим вопросом очень важно и нужно заниматься. Такая ситуация толкает их на совершение новых преступлений, и, как правило, они более тяжкие. Где-то 20% преступлений, которые совершаются на территории Пензенской области - это рецидивы.

У нас в области принят закон о квотировании рабочих мест для осужденных. После освобождения они могут обратиться в центр занятости, и им подбирают работу. По моей инициативе, в закон «О реализации бесплатной юридической помощи» были внесены изменения, и для осужденных в течение шести месяцев оказывается бесплатная юридическая помощь.

На территории Пензенской области есть единственное учреждение, которое может приютить таких людей - это дом ночного пребывания. Это государственное учреждение, где оказывается юридическая, медицинская помощь.

Конечно, дома ночного пребывания недостаточно, так как люди там находятся только ночью. Опять же недавно ко мне приходил бывший осужденный, недавно освободился. Он говорит: «Я устаю после работы и в выходные уходить на улицу и бродить». На мой взгляд, необходимы центры, которые предоставляют горячее питание, и не только для бывших осужденных, но и для бомжей и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В 2019 году из мест лишения свободы освободились 1500 человек, которые остались на территории Пензенской области . Это большое количество граждан, которые, в большинстве своем, нуждаются именно в такой помощи. Чтобы не были совершены новые преступления, чтобы они смогли, особенно те, кто находился в местах лишения свободы очень длительные сроки, адаптироваться. Это в интересах нашего общества», - сказала она.