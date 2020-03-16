Белозерцев призвал верить только официальной информации о коронавирусе в регионе

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к пользователям социальной сети Instagram. Он разместил ролик, в котором комментирует ситуацию о распространении коронавируса.

«Вы знаете, какая ситуация сложилась в мире и в России в связи с распространением коронавируса. В Пензе сейчас также один человек находится на лечении с подозрением на это заболевание. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация, связанная с распространением коронавируса, взята на жесткий контроль профессионалов», - сказал глава региона.

Иван Белозерцев напомнил, что 16 марта подписал постановление о введении режима повышенной готовности в регионе.

«Правительство готово решать любые возникающие задачи, проблемы. Я убедительно прошу вас верить только проверенной, официальной информации. Мы вас будем информировать ежедневно», - сообщил губернатор.

Ранее мы писали, что на сайте правительства Пензенской области появился спецраздел о коронавирусе. Вопросы по заболеванию также можно задавать на горячую линию Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.