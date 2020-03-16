Пензенцы могут узнать все о коронавирусе по телефону

Жители Пензенской области могут узнать о симптомах и методах профилактики коронавируса по телефону «горячей линии».

Отвечать на вопросы о COVID-19 будут специалисты Роспотребнадзора. В пресс-центре регионального правительства уточнили, что телефон работает круглосуточно. Кроме того, консультация доступна и на китайском языке.

Вопросы можно задать по номеру 8-800-555-49-43.

Напомним, в Пензенском регионе с 16 марта введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В областном центре госпитализировали местную жительницу с подозрением на COVID-19, диагноз пока не подтвердился. У членов семьи пациентки результаты анализов - отрицательные.