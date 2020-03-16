Определился победитель хоккейного турнира среди пензенских вузов

16 марта в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» прошел финальный матч за звание лучшей хоккейной команды среди пензенских вузов.
На льду сразились команды госуниверситета и университета архитектуры и строительства. В итоге первое место – у ПГУАС.
«Сегодня мы стали свидетелями прекрасной игры и получили от нее огромное удовольствие», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который следил за матчем.
Особое внимание глава региона обратил на пустующие трибуны.
«Игру мы провели без болельщиков. Это связано с обеспечением безопасности, для предупреждения заболеваний коронавирусом. Но от этого встреча команд не стала менее яркой и интересной», - сказал он.
Иван Белозерцев напомнил, что сильнейшие игроки из команд-победительниц войдут в состав пензенской сборной, которая будет защищать честь области на втором Кубке полномочного представителя президента РФ в ПФО.
В Пензенской области 16 марта ввели режим повышенной готовности из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе – спортивные.