Определился победитель хоккейного турнира среди пензенских вузов

На льду сразились команды госуниверситета и университета архитектуры и строительства. В итоге первое место – у ПГУАС.

«Сегодня мы стали свидетелями прекрасной игры и получили от нее огромное удовольствие», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который следил за матчем.



Особое внимание глава региона обратил на пустующие трибуны.



«Игру мы провели без болельщиков. Это связано с обеспечением безопасности, для предупреждения заболеваний коронавирусом. Но от этого встреча команд не стала менее яркой и интересной», - сказал он.

Иван Белозерцев напомнил, что сильнейшие игроки из команд-победительниц войдут в состав пензенской сборной, которая будет защищать честь области на втором Кубке полномочного представителя президента РФ в ПФО.

В Пензенской области 16 марта ввели режим повышенной готовности из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе – спортивные.