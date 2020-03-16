Пензячка пожаловалась на горы мусора во дворе улицы Ульяновской

Фотографию с изображением мусора женщина разместила в группе соцсети «ВКонтакте».

«Камера моего телефона не смогла охватить весь этот кошмар. Люди выкидывают мусор, выходя из дома, по ходу своего движения. Они делают это ежедневно, и спокойно ходят мимо», - отметила она.

Пользователи в комментариях поддержали пензячку и возмутились бардаку, который развели около жилых домов.

«Просто слов нет. Это не люди, даже не свиньи, как назвать таких особей - непонятно», - прокомментировала Жанна.

«Просто шок, раздражают такие люди», - написал Евгений.

В подобных случаях пензенцам следует обращаться в администрацию города, чтобы специалисты нашли собственника участка, и он решил вопрос со свалкой. Стоит также отметить, что в области 16 марта стартовал месячник по благоустройству. Общегородской субботник пройдет 25 апреля. Собственников призывают выбрасывать мусор только в специализированные контейнеры, потому что, чаще всего, свалки на дорогах и во дворах образуются именно из-за местных жителей.