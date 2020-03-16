«Накаркал». Машину пензенца протаранила легковушка

Мужчина опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по ролику, за несколько минут до происшествия, автор поста сказал, что, несмотря на то, что еще не пришел сезон летней резины, многие уже «переобулись». Именно в этот момент из-за угла выехала легковушка, которая попала в занос и врезалась в машину владельца регистратора.

«Дорога сейчас непредсказуемая», - предостерег автолюбителей автор.

Пользователи в комментариях пошутили, что пензенец «накаркал» происшествие.

«Тебе бы гороскопы составлять», - отметил Артем.

«Предсказал», - добавил Артем.

«Нечего переобуться раньше времени», - написал Максим.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы советуют водителям не торопиться со сменой зимней резины на летнюю, потому что погода может быть непредсказуема, тем более что ночью в Пензе заметно холодает. Кроме того, сотрудники ГИБДД настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала.