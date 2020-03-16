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16.03.2020г.

Уроженка Пензы рассказала о ситуации с коронавирусом в Испании

16.03.2020, 17:40
Запрещают выходить на улицу без определенной цели. Уроженка Пензы Светлана Журавлева, которая сейчас живет в Испании, рассказала об обстановке, вызванной распространением коронавируса.

«Действительно, был момент, когда в магазинах не было продуктов, 13 и 14 марта все раскупили. Сейчас их подвозят. С яйцами, с мукой есть проблемы. Туристы почти все выехали. Кто остался, тот «застрял», кто где - кто во Франции, кто в Германии. С работой более-менее все нормально, люди продолжают ходить. На улице, чтобы появиться, должна быть причина – идет человек на работу или возвращается с нее домой. Обстановка такая с пятницы. Все грустно, неприятно, но люди держатся», - рассказала Светлана Журавлева.

Также на улицу можно выходить, чтобы посетить продуктовый магазин, аптеку или выгулять собаку.

В Сети россияне делятся своими историями об обстановке в зарубежных странах. Так, пользователь Даша Рид также описала ситуацию в Испании.

«Закрыто все: от парков и детских площадок до школ и детсадов, баров ресторанов и отделов супермаркета с товарами не первой необходимости (одежда, косметика, детские товары кроме подгузников и питания, соски, бутылочки, ложечки и т.д. больше не продаются). В аптеках построили ограничительные прозрачные экраны для защиты. Находиться друг от друга нужно не ближе чем на расстоянии в один метр», - написала она.

14 марта в Испании был принят королевский указ, согласно которому вводятся санкции. Например, за нарушение или уничтожение установленных ограждений, запрещающих проход оградительных лент, объявлений – штраф от 100 до 600 евро. За несоблюдение приказов, запретов, инструкций, предписаний уполномоченных органов при создании опасности для людей - штраф от 30.001 до 600.000 евро. За грубое сопротивление или непослушание агентам при исполнении ими своих обязанностей возможно тюремное заключение – до года.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 16 марта, в мире заразились более 171000 человек, скончались более 6500 пациентов, выздоровели свыше 77000 человек. В России на сегодняшний день официально зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом.

Испания находится в списке нежелательных для посещения россиянами стран из-за сложной ситуации с коронавирусом. Кроме нее там - Италия, Франция, Германия, КНР, Корея и др. страны.

В Пензенской области сегодня, 16 марта, ввели режим повышенной готовности из-за риска распространения коронавируса. По состоянию на 17:00, в больнице находится один человек с подозрением на данное заболевание, окончательный диагноз пока не подтвердился.

Источник фотографии: скрин из видео Светланы Журавлевой
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16.03.2020 21:10
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16.03.2020 18:12
Отказались от аборта. В Пензенской области сохранили жизнь более 300 малышам
13.03.2020 17:16
Ночной подвох. Пензенец рассказал о своем мужском увлечении
13.03.2020 12:34
Директор Нижнеломовского техникума прокомментировал обрушение части общежития
13.03.2020 10:57
Стало известно, как будут выглядеть арт-объекты в Пензе к 9 Мая
11.03.2020 17:31
Дмитриенко: Большинство россиян ассоциирует успехи страны с действующим президентом
11.03.2020 10:49
Ольга Семенеева стала главным редактором «Нашей Пензы»
11.03.2020 09:19
В Пензе мимозу продают за 999 рублей
06.03.2020 15:22
Мастерские WorldSkills и мини-отель на колесах: беседа с пензенскими «Мастерами гостеприимства»
06.03.2020 12:11
Экодеревни, усадьбы, мини-ротели: пензенцы представят проекты на «Мастерах гостеприимства»
06.03.2020 09:39
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04.03.2020 13:54
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04.03.2020 11:12
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01.03.2020 14:28
Елка со свежей рыбой. В зоопарке Пензы отметили Международный день белого мишки
01.03.2020 09:13
Представитель КПРФ сорвал рабочее совещание в администрации – Сергей Козин
29.02.2020 15:51
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29.02.2020 12:27
Глава ДепСМИ рассказала в правительстве о новшествах медиахолдинга «Экспресс»
27.02.2020 13:12
Долг МУП «Спецбюро» хотят погасить за счет увеличения уставного капитала
26.02.2020 17:35
В Пензе начался допрос свидетелей по делу впавшей в кому после родов девушки
26.02.2020 15:04
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25.02.2020 18:03
Как МУП «Спецбюро» дошло до ручки?
19.02.2020 16:15
Почему в Пензе близкое окружение губернатора поливают грязью?
17.02.2020 14:51
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17.02.2020 08:02
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15.02.2020 17:02
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15.02.2020 11:16
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