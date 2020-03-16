Уроженка Пензы рассказала о ситуации с коронавирусом в Испании

Запрещают выходить на улицу без определенной цели. Уроженка Пензы Светлана Журавлева, которая сейчас живет в Испании, рассказала об обстановке, вызванной распространением коронавируса.

«Действительно, был момент, когда в магазинах не было продуктов, 13 и 14 марта все раскупили. Сейчас их подвозят. С яйцами, с мукой есть проблемы. Туристы почти все выехали. Кто остался, тот «застрял», кто где - кто во Франции, кто в Германии. С работой более-менее все нормально, люди продолжают ходить. На улице, чтобы появиться, должна быть причина – идет человек на работу или возвращается с нее домой. Обстановка такая с пятницы. Все грустно, неприятно, но люди держатся», - рассказала Светлана Журавлева.

Также на улицу можно выходить, чтобы посетить продуктовый магазин, аптеку или выгулять собаку.

В Сети россияне делятся своими историями об обстановке в зарубежных странах. Так, пользователь Даша Рид также описала ситуацию в Испании.

«Закрыто все: от парков и детских площадок до школ и детсадов, баров ресторанов и отделов супермаркета с товарами не первой необходимости (одежда, косметика, детские товары кроме подгузников и питания, соски, бутылочки, ложечки и т.д. больше не продаются). В аптеках построили ограничительные прозрачные экраны для защиты. Находиться друг от друга нужно не ближе чем на расстоянии в один метр», - написала она.

14 марта в Испании был принят королевский указ, согласно которому вводятся санкции. Например, за нарушение или уничтожение установленных ограждений, запрещающих проход оградительных лент, объявлений – штраф от 100 до 600 евро. За несоблюдение приказов, запретов, инструкций, предписаний уполномоченных органов при создании опасности для людей - штраф от 30.001 до 600.000 евро. За грубое сопротивление или непослушание агентам при исполнении ими своих обязанностей возможно тюремное заключение – до года.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 16 марта, в мире заразились более 171000 человек, скончались более 6500 пациентов, выздоровели свыше 77000 человек. В России на сегодняшний день официально зарегистрировано 93 случая заражения коронавирусом.

Испания находится в списке нежелательных для посещения россиянами стран из-за сложной ситуации с коронавирусом. Кроме нее там - Италия, Франция, Германия, КНР, Корея и др. страны.

В Пензенской области сегодня, 16 марта, ввели режим повышенной готовности из-за риска распространения коронавируса. По состоянию на 17:00, в больнице находится один человек с подозрением на данное заболевание, окончательный диагноз пока не подтвердился.