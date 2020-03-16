Рогова рассказала, с какими жалобами обращаются подозреваемые по «чемодановскому делу»

«Со мной выезжают нотариусы, адвокаты, служба судебных приставов, управление ЗАГСа, в этот раз участвовал главный федеральный инспектор. Такие приемы позволяют более оперативно решать вопросы граждан. В этот раз обратилось 11 человек, непосредственно ко мне – четверо. Это традиционно вопросы местного значения: дороги, освещение, водоснабжение одной из улиц села Чемодановка. Инвалид обратился о праве на санаторно-курортное лечение», - сообщила Елена Рогова.

Также омбудсмен рассказала, что ранее к ней обращались родственники и сами подследственные по «чемодановскому делу», которые находятся в изоляторе в Пензе. Речь идет о конфликте между двумя группами жителей села, произошедшем летом 2019 года. В результате которого погиб человек.

«Жалоба касалась оказания медицинской помощи. Еще была жалоба о том, что показания были даны из-за того, что полицейские наносили побои одному из подследственных. Я направила это обращение в СК: была проведена проверка, и было отказано в возбуждении уголовного дела, так как данные не подтвердились. Также было несколько жалоб от лиц, которые находятся в следственном изоляторе, на то, что им необходим переводчик. Суд не удовлетворил их ходатайство. Тоже направляла в прокуратуру, получила ответ, который гласил о том, что они разговаривают на русском языке, а если есть какие- то проблемы, которые касаются понимания юридической терминологии, то для этого существуют государственные защитники», - сообщила она.