«Не нужно паники»: пензенцев призывают не скупать массово продукты в магазинах

В соцсетях в группах, посвященных Пензе, стали распространяться фото и видео с пустыми полками магазинов. Якобы из-за информации об опасности коронавируса горожане скупают бакалею и товары первой необходимости. Чтобы разобраться в ситуации, журналист ИА «Пенза-Пресс» посетил ряд торговых точек на Южной поляне.

В крупном торговом центре на ул. Калинина, 93 в районе 17 часов вечера 16 марта на полках – масса товаров. Есть большой выбор круп, макаронных изделий, овощей. Не так много сахара, но его, по словам сотрудников торгового зала, должны подвезти ночью.

В магазине на ул. Красная Горка, 36А также достаточно широко представлена бакалея различного ценового диапазона.

В магазине крупной российской сети на ул. Красная горка, 39 на полках есть пустые места, но это связано с тем, что покупатели разобрали товар, который продавался по акции.

В целом, по словам представителя региональной торговой сети Евгении Бурлюкиной, повода для ажиотажа нет. Склады заполнены товарами.

«Пожалуйста, не делайте поспешных выводов и не поддавайтесь панике! Гречки, макаронных изделий, круп, тушенки, консервов и уж, тем более, бумажно-гигиенической продукции на складах нашего распределительного центра запасено в достаточном количестве! Поставки продукции в магазины проводятся ежедневно в плановом режиме! Мы поддерживаем связь со всеми товаропроизводителями! Продуктовая безопасность населения - в надежных руках! Не нужно паники! Мы в Пензе, а не на Титанике! На фото - наши склады под завязку!» - написала она в «Фейсбуке».

Как выяснили журналисты информационного агентства, снимки с пустыми полками в магазинах, распространяемые в Сети, чаще всего были сделаны в других странах.