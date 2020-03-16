Суперфинал конкурса «Лидеры России» переносится из-за коронавируса

Организаторы конкурса «Лидеры России» сообщили ИА «Пенза-Пресс» о том, что суперфинал, запланированный на 27-31 марта в Сочи, переносится.

«Суперфинал будет перенесен до момента стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции», - рассказали журналисту информагентства в пресс-службе конкурса «Лидеры России».

Решение было принято 16 марта в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 13 числа «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Ранее информагентство сообщало о том, что в суперфинал «Лидеров России-2020» прошла представительница Пензенской области - автор проектов для людей с ограниченными возможностями «Квартал Луи», «Дом Вероники» и «Новые берега» Мария Львова-Белова.