Пресс-секретарь губернатора опровергла информацию о нескольких больных коронавирусом

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина прокомментировала информацию о том, что в регионе якобы несколько человек заразилось коронавирусной инфекцией.

«Официально. Слухи по поводу того, что в Пензе есть еще заболевшие, помимо одного госпитализированного человека с подозрением на коронавирус, - не более чем слухи», - рассказала она ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, 15 марта стало известно о том, что в Пензе госпитализирован один человек с подозрением на коронавирус. 16 числа на пресс-конференции в правительстве региона сообщили, что анализы отправлены в Новосибирск, диагноз должны подтвердить либо опровергнуть в течение суток.